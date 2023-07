Un video girato a Forte dei Marmi e pubblicato su Tik Tok mostra una lite in strada in cui sono coinvolti anche i due giocatori della Roma, Bryan Cristante e Leonardo Spinazzola, in questi giorni in vacanza in Toscana. Nel filmato di pochi secondi, si vede una persona, forse un abitante del posto o un turista, urlare e arrabbiarsi perché qualcuno ha orinato su una porta. Non è chiaro se i due fossero lì solo per calmare gli animi o fossero direttamente coinvolti nell’episodio che ha scatenato la rabbia dell’uomo. Secondo quanto filtra da Trigoria, i due sono solo intervenuti per calmare una situazione di nervosismo che aveva coinvolto il ragazzo protagonista del video e un loro amico.