È ancora in fase di accertamento la dinamica dell’incidente che ha visto coinvolti due bambini sbalzati fuori dall’abitacolo di un’auto in corsa e finiti in strada nel quartiere Pegazzano di La Spezia. I due bimbi, di cui uno di appena un anno, viaggiavano insieme ai genitori intorno alle 18 di domenica 16 luglio, quando, per cause ancora da chiarire, la portiera del sedile posteriore sul quale sedevano con la madre si è improvvisamente aperta. Sembra che il tutto sia avvenuto mentre il veicolo imboccava una curva, facendo precipitare i due bambini in mezzo alla strada, dove fortunatamente in quel momento non circolavano altri veicoli in direzione opposta. I due fratellini sono stati trasportati in pronto soccorso in codice giallo, ma non hanno riportato danni gravi.

Secondo quanto riferito dalla Polizia locale e riportato dal quotidiano Città della Spezia, l’uomo alla guida era neopatentato ed è risultato positivo al test alcolemico. Alla madre è stato inoltre contestato l’articolo 172 del codice della strada, relativo all’ “uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta”, con i quali i minori non erano adeguatamente assicurati.