Dopo il caso di FreePark, vendicatore della sosta selvaggia nei quartieri romani di Tuscolano e Quadraro, arriva ora in zona Nomentano un altro anonimo vendicatore a rendere giustizia sui parcheggi creativi e non di rado incivili che affliggono le strade della capitale. Poco distante da Piazza Sempione, un suv Volkswagen ha pensato di conquistarsi il diritto ad un posteggio semplicemente rimuovendo il blocco para-pedonale – il cosiddetto New Jersey – che indicava lo scivolo disabili, lasciando lì la propria auto.

#Roma, parcheggia l’auto sullo scivolo #disabili e ritrova un New Jersey sul cofano: la giustizia “fai da te” dei cittadini. Deve ringraziare che non l’ha visto #freepark!

Avrebbe meritato una multa da spavento e la rimozione immediata! @gualtierieuropehttps://t.co/ojnyEPlVbb — Artemisia Gentileschi (@misiagentiles) July 15, 2023

Al suo ritorno il New Jersey in plastica è stato piazzato sul cofano del Suv; un gesto che ora circola sui social tra i sostenitori che inneggiano all’ “auto-sorveglianza civile” i critici di questa “Roma da far west”.