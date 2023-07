L’attaccante della Lazio Ciro Immobile è stato denunciato dall’austista del tram della linea 19 dell’Atac, V.M., 56 anni, che era alla guida del mezzo con il quale nell’aprile scorso si scontrò in un incidente che comportò il deragliamento del mezzo pubblico. Lo scontro fra l’auto del calciatore e il veicolo avvenne in piazza delle Cinque Giornate il 16 aprile alle 8 del mattino, causando un totale di 12 feriti. Fra questi, oltre all’autista del tram, rimasto ferito e medicato al Policlinico Umberto I di Roma con una prognosi di 7 giorni, rimasero feriti anche otto passeggeri del mezzo insieme a Immobile e le sue due figlie, che si trovavano a bordo dell’auto con lui.

Sulla dinamica dell’incidente si erano consumate una serie di accuse reciproche fra Immobile e l’autista, che dichiaravano entrambi di aver rispettato il codice della strada. Dopo alcune settimane di accertamenti, testimonianze e indagini, non è stato possibile per i vigili urbani giungere ad alcuna conclusione nel merito delle colpe, se non quella di un concorso fra i due individui coinvolti, con la disposizione di risarcimenti incrociati da parte delle assicurazioni dei mezzi coinvolti.

La svolta è però arrivata nei giorni scorsi dopo che, come riporta Il Messaggero, all’autista sono stati refertati tre mesi e mezzo per il completamento della guarigione. Da qui è scattata la volontà dell’uomo di depositare una denuncia per lesioni stradali nei confronti di Ciro Immobile. Proprio Immobile aveva, nei giorni scorsi, avanzato all’Atac una richiesta di risarcimento danni. A nulla è servito quindi il telegramma di conciliazione inviato da Immobile nei giorni subito successivi all’incidente: “Che incidente, per fortuna non ci siamo fatti male. Ti abbraccio”. Ora il bomber della Lazio dovrà difendersi in tribunale.