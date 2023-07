“Oggi siamo molto felici di dare il benvenuto in Azione di Alessio D’Amato che è stato il migliore nella gestione regionale della vaccinazione Covid. Una persona di assoluto valore amministrativo. Un riformista pragmatico. Azione si conferma il luogo dove le persone parlano di come risolvere i problemi ispirandosi ai valori della Costituzione. A me importa che arrivino da noi persone democratiche, pragmatiche, europeiste, persone che si riconoscano nei valori della prima parte della Costituzione e capaci di fare. Ce ne sono in Italia Viva, ce ne sono nel Partito Democratico, ce ne sono nell’area di Forza Italia che sta scomparendo perché va ad essere esclusivamente una subordinata di Giorgia Meloni. Quindi credo che c’è tutto lo spazio di far nascere un’area che si ispira al governo Draghi, che fa accadere le cose e promette il meno possibile perché vuole far mantenere il più possibile”. Così Carlo Calenda, segretario di Azione, a margine in Senato per la presentazione di D’Amato in Azione.