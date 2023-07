L’indagine su Visibilia, le parole della ministra in Senato, le denunce dei lavoratori, le conseguenze giudiziarie e quelle politiche per il governo Meloni. Ne hanno parlato il direttore Peter Gomez e i cronisti Nicola Borzi e Antonio Massari, in una diretta dedicata al caso Santanchè e riservata agli iscritti al canale Youtube del Fatto Quotidiano

