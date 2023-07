“Concorso esterno in associazione mafiosa? È un reato che esiste solo in Italia e che onestamente fa anche ridere. O sei mafioso o non lo sei. Se concorri da esterno, sei mafioso quanto un altro mafioso. Non riesco a capire tutta questa sollevazione da parte delle opposizioni, che in realtà dovrebbero essere d’accordo con noi“. Sono le parole pronunciate a Omnibus (La7) dalla capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, qualche ora prima delle dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che, al termine della visita al Parco archeologico di Pompei, si è espressa sul dibattuto argomento: “Sul tema del concorso esterno io comprendo benissimo sia le valutazioni che fa il ministro Nordio, sempre molto preciso, sia le critiche che possono arrivare, però mi concentrerei su altre priorità“.

Ronzulli, dal canto suo, esclude per ora disegni di legge mirati a rimodulare il concorso esterno per mafia, pur accreditando sostegno incondizionato a quella che lei definisce “battaglia” del Guardiasigilli: “Non credo che utilizzare altri strumenti legislativi possa aiutare la maggioranza. Però l’appoggio di Forza Italia al ministro Nordio in questa battaglia è senza riserve, senza se e senza ma. C’è una riforma della giustizia che deve andare avanti. L’Associazione Nazionale dei Magistrati, prima di giudicare, deve leggere le nostre riforme. Non vogliamo scontri con la magistratura, ma questo paese ha bisogno di una riforma della giustizia non più rimandabile, sia sul piano penale, sia sul piano civile”.

Circa il ruolo che avrà Marta Fascina, ex compagna di Silvio Berlusconi, nella nuova Forza Italia guidata da Antonio Tajani, Ronzulli è molto vaga: “Questa è una domanda che andrebbe fatta a lei. So che c’è una grande curiosità su quello che dovrà fare in futuro l’onorevole Fascina, ma non sta a noi decidere e nessuno può mettersi nei panni della donna che è stata due anni col presidente, intanto per rispetto per il suo lutto – conclude – Ognuno ha i suoi tempi per metabolizzare. Quello che farà potrà deciderlo solo lei, non è questione di ruolo fisico all’interno del partito. Prima di tutto bisogna capire cosa vorrà fare lei e poi ci si ritroverà”.