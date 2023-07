Antonio Tajani è il nuovo segretario nazionale pro tempore di Forza Italia. Lo ha deciso il Consiglio nazionale del partito, riunito oggi sabato 15 luglio a Roma, che l’ha eletto all’unanimità. Sarà il leader di FI fino alla convocazione del prossimo Congresso. Il voto è avvenuto per alzata di mano. I lavori del Consiglio si sono aperti con un lungo applauso a Silvio Berlusconi morto più di un mese fa. “Ieri sera – ha detto Tajani dal palco – ho ricevuto una lettera molto affettuosa e cordiale, piena di incoraggiamento, anche nei mie confronti, da parte della famiglia Berlusconi, che mi ha pregato di leggere questo messaggio al consiglio”. Il ministro ha quindi letto la lettera inviata dalla famiglia Berlusconi: “Carissimi, grazie per l’appoggio e vicinanza che avete sempre dato al nostro caro papà e grazie per tutto ciò che farete d’ora in poi per continuare a far valere gli ideali di libertà, progresso e democrazia che hanno sempre contraddistinto il suo pensiero e la sua azione. Un abbraccio grande a tutti con i migliori auguri di buon lavoro”