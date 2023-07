Messo fuori rosa e sul mercato dalla Juventus e da Max Allegri, si prende la prima rivincita citando le parole di Novak Djokovic. In una storia su Instagram Leonardo Bonucci ha condiviso una frase pronunciata dal campione serbo dopo aver conquistato la finale di Wimbledon battendo Jannik Sinner: “Cerco di non guardare all’età come una cosa che distingue. Trentasei anni sono i nuovi ventisei“. Djokovic e Bonucci sono entrambi 36enni.

La frecciata al club bianconero è evidente: il difensore sente di poter giocare ancora un’ultima grande stagione, quella che si concluderà con l’Europeo 2024. Poi sarà pronto al ritiro. Voleva chiudere indossando la maglia della Juventus, come fatto già oltre 500 volte in carriera. I piani di Allegri e della società però sono diversi. Ora al giocatore restano due possibilità: far cambiare idea a tutti oppure cercare una nuova squadra. Il ritiro subito, visto che su Instagram ha postato un’altra storia mentre si allena con la scritta “Keep going“, non pare contemplato.