Va bene che non esistono più le bandiere. Va bene che il romanticismo nel calcio è defunto da un pezzo. Ma l’atteggiamento peggiore che può tenere un calciatore oggi è giocare con i sentimenti dei tifosi. Romelu Lukaku ha giurato amore all’Inter, per tornare in nerazzurro già l’anno scorso si è ridotto l’ingaggio e quest’anno ha rifiutato (per ora) le offerte faraoniche arrivate dall’Arabia Saudita. Ora che però è tutto pronto per il suo ritorno definitivo a Milano, è improvvisamente scomparso. Anzi, a sparire è il suo legale rappresentante in questa trattativa: il discusso avvocato belga Sebastien Ledure. Che in queste settimane non si è fatto scrupoli a proporre Lukaku al Milan e ora a flirtare con la Juventus, che potrebbe puntare sull’attaccante belga per sostituire Dusan Vlahovic, possibile partente in direzione Psg.

La colpa però non è di Ledure, è principalmente di Lukaku. Che sta permettendo al suo avvocato di trasformare il ritorno all’Inter in una telenovela di bassa qualità. Certo, l’attaccante ha dovuto pazientare a lungo, perché la società nerazzurra non aveva subito a disposizione i soldi per intavolare una trattativa con il Chelsea. Ma adesso tutti i pezzi del puzzle stanno andando al loro posto: l’Inter ha quasi chiuso con il Manchester United per la cessione di André Onana, che porterà circa 50 milioni più bonus. Per il nuovo portiere sceglierà soluzioni low cost (il primo nome sulla lista e Sommer) e parte di quei soldi verrebbero invece girati al Chelsea. L’accordo con il club inglese è stato trovato intorno a quota 35 milioni.

Nel momento decisivo, però, l’Inter non riesce più a contattare il rappresentante del centravanti belga. Ledure sembra aver rotto l’alleanza con il club nerazzurro (l’anno scorso fu lui a gestire il prestito) e pure con Roc Nation, l’agenzia americana che gestisce l’immagine di Lukaku. Adesso tocca però al giocatore prendere in mano la situazione e uscire allo scoperto: le decisione di chi lo rappresentano sono le sue decisioni. Se preferisce non tornare più all’Inter, lo dica. Farà una figuraccia, per tutte le dichiarazioni d’amore che ha proferito, ma almeno metterà fine alla telenovela. Poi potrà iniziare una nuova avventura altrove, anche se i tifosi bianconeri – per il momento – non sembrano troppo felice all’idea di vederlo con la maglia della Juventus.