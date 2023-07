Il capitano è stato fatto fuori: la Juventus ha messo fuori rosa Leonardo Bonucci, che a 36 anni era pronto a chiudere la carriera in bianconero con la scadenza del contratto alla fine della prossima stagione. Una bandiera da 500 partite con la maglia della Juve, che però non fa più parte dei progetti del nuovo ciclo. Il difensore è stato messo sul mercato e, al suo arrivo alla Continassa previsto per lunedì 17 luglio, svolgerà un lavoro a parte rispetto al resto della squadra. Il centrale della nazionale non partirà quindi per la tournée dei bianconeri negli Usa, al pari di Weston McKennie, a sua volta in uscita dal club torinese.

La decisione, spiegano i quotidiani sportivi, è stata comunicata a Bonucci dal nuovo ds Cristiano Giuntoli e da Giovanni Manna, che lo hanno raggiunto nella sua residenza estiva in Toscana. La motivazione è una scelta tecnica, il che porta a una sola conseguenza: Max Allegri è mandate o quanto meno complice della clamorosa mossa. Certo, non si può non ricordare l’ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione. Un contratto che lega Bonucci alla Juve ancora per una sola stagione.

Il difensore è stato messo spalle al muro: voleva appunto chiudere la carriera in bianconera, ma il suo obiettivo è anche indossare per l’ultima volta la maglia della Nazionale agli Europei 2024, dove l’Italia di Mancini – se si dovesse qualificare, ormai va specificato – dovrà difendere il titolo. Difficile capire quali opzione avrà a disposizione: provare a far cambiare idea alla nuova società sembra impossibile. La rivoluzione è in atto e travolge anche il capitano Bonucci. La sua fascia finirà al braccio del brasiliano Danilo.