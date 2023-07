Novak Djokovic è ancora troppo forte per Jannik Sinner. Il serbo conquista per la quinta volta consecutiva la finale di Wimbledon, fermando il sogno dell’azzurro: finisce 6-3, 6-4, 7-6. Tre set a zero, che non rendono fino in fondo giustizia a un match lottato punto a punto, come ammette lo stesso Djokovic a fine partita. La differenza, come sempre nel tennis, l’hanno fatta i momenti decisivi: il numero 2 al mondo ha vinto rubando solamente due volte il servizio a Sinner, ma anche annullando due set point nel terzo set che avrebbero potuto aprire scenari imprevedibili. L’azzurro esce consapevole di avere un gap da colmare per poter pensare di battere un talento come Djokovic: non basta giocare alla pari per lunghi tratti di una semifinale, bisogna riuscire ad alzare ulteriormente il livello quando la palla pesa il doppio. In quei momenti, tanto per cambiare, il serbo è stato praticamente perfetto.