“La social card di Meloni? Dovrebbero vergognarsi, hanno tagliato i tre miliardi del reddito di cittadinanza, hanno fatto cassa sui poveri. Con quel taglio ci saranno 800mila persone senza il reddito di cittadinanza. Ma dove sono finiti questi soldi, per i condoni? E danno una card da 380 euro, ma chi vogliono prendere in giro?“. A dirlo, ospite a In Onda su La7, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che ha commentato la misura della social card voluta dal governo guidato da Giorgia Meloni (che dà diritto a 380 euro all’anno, una tantum). “È uno schiaffo alla povertà – ha continuato Landini – e gli extraprofitti che fine hanno fatto? Cosa si sta facendo? Hanno aumentato i condoni fiscali”.

Video La7