“Si è svegliato improvvisamente e ha scoperto oggi di essere il ministro dei Trasporti? Lo sapeva da due mesi che c’era lo sciopero. Ha fatto solo il fenomeno. In questo anno cosa ha fatto e dov’è stato?“. Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, non usa mezze misure per commentare l’operato di Matteo Salvini, in particolare la decisione del leader della Lega di intervenire sullo sciopero dei treni, riducendolo fino alle 15 di giovedì 14 luglio. “Facendo così ha fatto ancora più casino. I servizi erano già stati riorganizzati – ha continuato Landini a In Onda, su La7 – in questi due mesi avrebbe potuto convocare le parti. E invece lo ha fatto a poche ore dallo sciopero”.

Video La7