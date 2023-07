Da un lato i Fridays for Future, dall’altro la posizione dell’Università Sapienza di Roma attraverso le parole della rettrice, Antonella Polimeni. Ha raccontato cosa c’è dietro la mobilitazione internazionale End Fossil la seconda puntata di Fridays For Future-La missione, il nuovo programma di TvLoft, in collaborazione con ilfattoquotidiano.it (Guarda qui la prima puntata). Una mobilitazione attraverso la quale studentesse e studenti in tutto il mondo protestano contro gli accordi e, in generale, la presenza nelle Università delle aziende legate ai combustibili fossili. Ospiti della puntata, condotta da Luisiana Gaita con la regia di Matteo Forzano e Samuele Orini, sono stati Alessandro Marconi, portavoce nazionale dei Fridays For Future e Mauro Van Aken, professore di Antropologia culturale all’Università degli Studi di Milano Bicocca. In puntata, oltre all’intervista alla rettrice, anche la testimonianza di Marco Grasso, professore di Geografia economica e politica dell’Università Bicocca di Milano.