Chi sono e come sono organizzati i Fridays for future in Italia? Cosa chiedono alle istituzioni? Il programma vuole dare loro lo spazio che meritano facendo raccontare ai protagonisti tutto quello che si muove attorno al tema del cambiamento climatico.

Questo episodio è condotto da Luisiana Gaita, intervengono Agnese Casadei (portavoce Fridays for future Italia) e Giacomo Zattini (portavoce Fridays for future Italia) con la regia di Matteo Forzano.