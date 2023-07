“Non sono un leguleio, né un magistrato. Sutor, ne ultra crepidam. Quindi, io non pretendo. Ma pretendo di dire una cosa”. Così, a In Onda Estate (La7), Pier Luigi Bersani esordisce nella sua analisi sulla polemica del governo Meloni, e in particolare del Guardiasigilli Carlo Nordio, sulla giustizia, usando una nota locuzione latina (“Ciabattino, non andare oltre le scarpe”, motto che sta a significare che ognuno si deve occupare di ciò che sa).

E spiega: “Tutta questa discussione sulla giustizia è fatta solo guardando il problema dai piani alti. La gente normale pensa che la giustizia sia un servizio che non funziona. Ma se deve aspettare 3 anni per avere un’udienza, non dà la colpa ai magistrati ma al sistema. Se deve aspettare un anno per fare una tac, non dà la colpa ai dottori ma al sistema. Va letto così il problema se pensiamo alla gente normale. E allora vuol dirmi Nordio come intende far funzionare il sistema, quanti soldi ci vogliono, quante nuove assunzioni sono necessarie, quanta tecnologia serve per rendere funzionante questo sistema?”.

Bersani aggiunge: “Guardate che questo è un tema bestiale. Salvini adesso ha firmato l’ordinanza che impone il dimezzamento dello sciopero dei treni. Ma negli ultimi 4 mesi Salvini dove è stato? Ha visto come funzionano i treni e come è peggiorato il sistema ferroviario? Ha visto come funzionano le autostrade? Ha visto cosa sta succedendo con la cancellazione dei voli? Ha visto cosa accade coi taxi? Insomma, sta peggiorando la situazione con questo governo. Adesso – continua – Salvini lo scopre e dà una botta sul tema degli scioperi e dei sindacati. Ma per ogni servizio che non funziona per l’utente sta male anche l’operatore, che non ne può più dopo un po’, che sia magistrato, medico o ferroviere. E perbacco, qui ci vogliono un po’ di riforme strutturali, non sempre queste polemiche qui, che lasciano il tempo che trovano. La gente non ne può più di queste storie qui“.

E si rivolge infine alla presidente del Consiglio: “Meloni, come mai sei la prima firmataria di una legge che hai voluto far approvare e che riguarda l’equo compenso dei professionisti e sei contraria al salario minimo dei lavoratori? Me lo vuoi spiegare?”