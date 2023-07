“Secondo me il ragionamento è: dimentichiamoci le inchieste, evitiamo di demandare alla magistratura il compito di selezionare la classe politica. Selezioniamo i dirigenti sulla base dei comportamenti dei singoli, che possono emergere da un processo, da un articolo di giornale, da una dichiarazione”. A dirlo è stato il direttore de ilFattoQuotidiano.it, Peter Gomez, ospite a In Onda, su La7, in riferimento ai casi che stanno coinvolgendo il governo guidato da Giorgia Meloni (segnatamente quello della ministra Daniela Santanchè e del sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove). Gomez ha citato una serie di politici, in Europa, che si sono dimessi dopo aver detto alcune falsità ai propri concittadini. “Penso che questa classe politica deve aspirare a meglio. Sogno un Paese in cui i politici sappiano di avere il valore dell’esempio rispetto agli altri cittadini. Santanchè certamente ha mentito (sulla cassa Covid, ndr), è un problema politico per Fratelli d’Italia. Delmastro invece non si deve dimettere, aspettiamo il processo”.

Video La7

