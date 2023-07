Ingenti danni a Tradate (Varese) dopo il passaggio di un violento sistema temporalesco nelle prime ore del mattino di mercoledì 12 luglio. Le fortissime raffiche di vento hanno scoperchiato diversi tetti. La copertura di una palazzina di tre piani in via Albisetti è precipitata in strada ed è finita contro la cancellata di alcune villette. Molte anche le tegole volate via. Numerosi gli interventi in corso da parte dei vigili del fuoco. La forza delle raffiche è stata tale da abbattere le vetrate di un negozio lungo la Varesina.