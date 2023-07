La premier Giorgia Meloni, nel suo viaggio in Lettonia, ha rivolto un saluto al personale italiano schierato nell’ambito della missione Nato nella base militare di Camp Adazi. Nel suo breve discorso difficile non vedere un riferimento al momento complicato che sta passando la compagine di governo: “Mi sono sempre considerata una patriota, nel mio lavoro non c’è niente di più importante che rappresentare una nazione credibile e rispettata. Se oggi l’Italia è credibile lo si deve prevalentemente a voi. Sarò franca, so che non sempre le istituzioni italiane, la politica italiana può essere sembrata ai vostri occhi all’altezza. Ma vi dico anche che farò e faremo quanto umanamente possibile per noi perché possiate essere fieri di chi vi rappresenta”.