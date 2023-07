“La destra sta cercando di segare via il ramo su cui tutti noi sediamo“. Così l’attivista ambientalista Greta Thunberg, arrivata questa mattina al presidio in sostegno alla legge europea sul ripristino della Natura organizzato dal gruppo dei Socialisti, dei Verdi e delle Sinistre davanti al Parlamento europeo. “Chiedo agli eurodeputati di non bocciare questa legge e anzi di votare per un testo il più forte possibile”, ha sottolinearo Thunberg parlando agli attivisti e agli eurodeputati raccolto davanti all’Eurocamera.