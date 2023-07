Dopo i troppi ciclisti investiti e uccisi dai mezzi pesanti, a Milano finalmente qualcosa inizia a muoversi. Ancora troppo poco per evitare altre vittime in bicicletta, ma resta un primo passo. Dal primo ottobre, infatti, sarà vietata la circolazione dei mezzi pesanti senza i sensori per la rilevazione dell’angolo cieco nello specchietto. Lo ha stabilito la giunta che ha approvato un pacchetto mobilità con alcune delibere tra cui questa, che arriva come detto dopo i numerosi incidenti mortali che hanno coinvolto pedoni e ciclisti investiti da mezzi pesanti. La delibera modifica la disciplina di Area B, la ztl grande quasi come tutta la città, e impedisce il divieto di accesso e circolazione in città per i mezzi a partire dalle 3,5 tonnellate non dotati di sistemi per la rilevazione dell’angolo cieco nello specchietto, capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti situati in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta.

A partire del primo ottobre 2023 scatterà il divieto di circolare in Area B per chi non ha i sensori, dalle 7.30 alle 19.30, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì. “Partiamo prima dai mezzi più pesanti – ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala – che sono i più rischiosi e che dall’1 ottobre non potranno entrare se non hanno installato il dispositivo, o dovranno dimostrare di avere fatto l’ordine”. Infatti i veicoli i cui proprietari risultino in possesso di un contratto di acquisto di un sistema di rilevazione per angolo cieco, potranno circolare fino all’installazione del dispositivo e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. L’obbligo invece slitterà di un anno per i mezzi più leggeri, ad ottobre 2024, con la medesima possibilità di deroga non oltre il 31 dicembre 2025.