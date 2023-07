Niente domande sulla vicenda riguardante la gestione delle sue società. Daniela Santanchè lo dice immediatamente dopo essere arrivata al Palazzo Pirelli dove Fratelli d’Italia ha organizzato il convegno “Un’altra Europa da conservare”. Non vuole rispondere alle domande perché “quello che dovevo dire l’ho detto in Senato e non partecipo al processo mediatico”, afferma. Per la ministra del Turismo “la notizie è che oggi non ho ancora ricevuto l’avviso di garanzia e come tutti i cittadini mi difendo nei tribunali dove, peraltro, le cose stanno andando, come voi sapete, bene”. Alla domanda sei lei e La Russa stanno mettendo in imbarazzo il governo, Daniela Santanchè glissa con un “non credo proprio” mentre si dirige velocemente verso il tavolo del convegno. Ogni tentativo di avere una risposta è però inutile e la ministra lascia la sede del consiglio regionale.

