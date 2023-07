“Sono lieto di annunciare che il presidente Erdogan ha accettato di inoltrare il protocollo di adesione per la Svezia alla Grande Assemblea il prima possibile e di lavorare a stretto contatto con l’Assemblea per garantirne la ratifica”. È l’annuncio del segretario generale Stoltenberg in Lituania per il vertice Nato. Poi ha detto: “Questa settimana al vertice della Nato rafforzeremo la nostra deterrenza e difesa, anche con maggiori investimenti. Intensificheremo il nostro sostegno all’Ucraina e avvicineremo l’Ucraina alla Nato e lavoreremo ancora più a stretto contatto con i partner per sostenere l’ordine internazionale basato su regole. Sono fiducioso che tutti i nostri alleati saranno d’accordo sul messaggio molto chiaro. Inoltre, per quanto riguarda l’Ucraina, al vertice non è stata presa alcuna decisione definitiva. Certamente ci sarà un’unità e un messaggio forte sull’Ucraina. Ho presentato un pacchetto a Oslo dopo la riunione informale dei ministri degli Esteri e che comprendeva tre elementi. Uno era quello di avere un programma di supporto pratico per garantire la piena interoperabilità tra le forze ucraine e le forze della Nato. Ciò avvicinerà l’Ucraina alla Nato”.

“La scelta più giusta è quella di preparare il terreno per una futura adesione dell’Ucraina che dovrà per forza venire dopo la guerra”. Lo ha detto Antonio Tajani a margine della sua missione ad Ancona per incontrare i ministri degli Esteri di Slovenia e Croazia.