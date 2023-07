Larry Nassar è stato accoltellato nel penitenziario di Coleman, in Florida. L’ex medico della nazionale statunitense di ginnastica si trova in carcere dopo la condanna per aver abusato sessualmente di centinaia di atlete, comprese alcune medagliate olimpiche. È stato colpito alla schiena e al petto durante una lite con un altro detenuto, le sue condizioni sono stabili.

Nassar, ex osteopata, è stato incriminato per aver abusato sessualmente di più di 500 atlete durante le sue sedute e condannato nel 2017 a 176 anni di reclusione. Nassar deve scontare anche altri 60 anni di carcere dopo essersi dichiarato colpevole per reati connessi alla pedopornografia. Il comitato Olimpico e la federazione statunitense di ginnastica nel 2021 hanno accettato la proposta di patteggiamento da 380 milioni di dollari presentata da oltre 500 ginnaste, vittime di abusi sessuali per mano di Larry Nassar, medico della nazionale americana dal 1996 al 2017. A subire violenze anche la nota campionessa olimpica Simone Biles.

La stessa Biles, insieme a diverse ginnaste statunitensi, tra cui le olimpioniche McKayla Maroney e Alexandra Raisman, ha fatto causa alla Fbi per oltre 1 miliardo di dollari. Il capo d’accusa rivolto alla polizia federale riguarda gli errori commessi durante l’inchiesta su Larry Nassar. Secondo l’accusa, l’inerzia degli investigatori non ha impedito al criminale di continuare a violentare le giovani in seguito alle prime denunce ricevute nel 2015.