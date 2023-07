“La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio”, questo è quanto recita un murales in via Ortona dei Marsi a Castelverde, estrema periferia est della Capitale. Peccato che, davanti a questa significativa scritta, c’è una strada invasa dai rifiuti. Un’immagine emblematica che lascia perplessi i suoi cittadini. La Rustica, Villagio Prenestino e Castelverde, sono tre quartieri accomunati da tre cose: l’essere periferici, la spazzatura e la rabbia. “Siamo dimenticati, d’altronde non siamo in centro“, racconta una residente de La Rustica, Municipio V di Roma. Un problema che secondo la donna si amplifica per colpa dei cassonetti sempre rotti. “A Villaggio Prenestino – spiega un cittadino – non abbiamo mai avuto il problema dei rifiuti in strada. Da Rutelli alla Raggi, mai è stato così”. Nel frattempo, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri continua a rimanere in silenzio, promuovendo il termovalorizzatore come cura di ogni male, alla ricerca di un nuovo Dg per Ama.