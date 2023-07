“Non entro nel rapporto padre e figlio, però la seconda carica dello Stato non può permettersi di esibire la sua professionalità di avvocato nel prendere le difese del figlio, mostrando ancora una volta non solo il desiderio di impunità che sta caratterizzando il governo attuale, ma anche la mancanza di rispetto nei confronti delle istituzioni e delle donne“. Lo ha detto Rosy Bindi, ospite a In Onda, su La7, commentando le parole di Ignazio La Russa in difesa del figlio Leonardo Apache, indagato per violenza sessuale. Il presidente del Senato aveva detto che “sono sicuro che mio figlio non abbia commesso alcun atto penalmente rilevante” e “lascia molti interrogativi una denuncia presentata 40 giorni dopo, il racconto di una ragazza che per sua stessa ammissione ha assunto cocaina”. “La Russa – ha continuato Bindi – ha lanciato un messaggio pericoloso e credo che questa volta abbia passato il segno. Mi auguro che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, prenda posizione”.

Video La7