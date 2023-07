Padre e figlio di 60 e 25 anni, originari dello Sri Lanka, sono morti annegati nel pomeriggio nel fiume Trebbia, in provincia di Piacenza. Con la famiglia stavano trascorrendo la calda giornata estiva in riva al fiume, nella zona di Perino: a un certo punto il figlio si è tuffato in acqua e non è più riemerso. Il padre si è gettato anche lui per cercarlo. Entrambi sono morti annegati. I loro corpi sono stati trovati dai sommozzatori dei vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme al 118 e ai carabinieri.