“Mi rivolgo ai colleghi della maggioranza, chiedendo loro di tornare con la mente ai giorni dell’esplosione della pandemia. Giorni in cui il paese si scoprì fragile e vulnerabile. Pensate a come reagirono gli italiani, sapevano che stavamo affrontando qualcosa di ignoto”. Così il deputato Dem Andrea Orlando nella discussione sull’istituzione della commissione Covid: “Questa operazione è meschina, tradisce il senso di responsabilità che gli italiani a quel tempo seppe dimostrare. Voglio dire una cosa molto semplice, a cosa serve oggi questa operazione che nasce completamente dequalificata, priva di credibilità. A cosa serve una commissione nella quale il verdetto è già scritto dall’inizio. Gli italiani sanno che questa operazione è propagandistica. Qualcuno si alzi in piedi e dica fermiamoci un attimo e riflettiamo. Questa operazione non serve al paese, vi chiedo di riflettere sulla stupidità di questa operazione politica e sulle miserabili ragioni che la ispirano”.