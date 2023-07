Un bambino di 6 anni è annegato nelle acque antistanti il lido “Paradiso dei giovani” a Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino – residente a Trinitapoli – era al mare insieme ad altri coetanei e stava partecipando alle attività organizzate dal centro estivo a cui era iscritto. Prima della tragedia stava giocando in mare. Per lui sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118 che ne ha potuto solo constatare il decesso.