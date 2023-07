Il feretro di Michelle Causo è stato trasportato verso il cimitero di Santa Ninfa per la sepoltura dopo la cerimonia che si è celebrata a Roma, nella parrocchia di Santa Maria della Presentazione, per i funerali della diciessettenne di Primavalle uccisa a coltellate da un coetaneo e poi trasportata in un carrello della spesa in un’area destinata alla raccolta dei rifiuti. All’ultimo saluto dell’adolescente erano presenti centinaia di ragazzi e giovani che hanno salutato Michelle con un volo di palloncini bianchi e rosa e a forma di lettera M, come la iniziale del nome della ragazza.