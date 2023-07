Una famiglia di origine indiana, in partenza dall’aeroporto Orio al Serio di Bergamo, ha deciso di scattarsi un selfie nei pressi della stazione di Bergamo prima di raggiungere l’aeroporto. Nel mentre, un ladro si è avvicinato e ha derubato la famiglia di gioielli per 5mila euro, denaro e documenti di viaggio. In seguito al furto, nel cellulare con cui è stata scattata la foto è rimasta però un’immagine che ritraeva insieme alla famiglia anche il ladro intento a derubarla.

Con questa “prova fotografica”, la famiglia si è poi rivolta alla Polizia di Stato, che è stata in grado di identificare subito la persona e in seguito di arrestarla. Si trattava di un cittadino marocchino di 42 anni già noto alle forze dell’Ordine che si era già sbarazzato della refurtiva.