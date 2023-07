Sono state travolte da un’ondata di fango e grandine che ha invaso la loro casa, sfondando la porta: è quello che è accaduto la scorsa notte a due donne, madre e figlia rispettivamente di 91 e 61 anni, residenti a Senna Comasco. L’incidente è stato provocato dall’intensa grandinata che ha colpito tutta la zona della Brianza Comasca, da Cantù a Inverigo, intorno alle prime ore del mattino di martedì 4 luglio, e che ha causato gravissimi danni, richiedendo molteplici interventi dei vigili del fuoco.

Secondo i primi accertamenti, l’abitazione in cui risiedono le due donne si trova al di sotto di una strada dalla quale sarebbe scivolata una grossa massa di ghiaccio, che è finita contro la porta di ingresso dell’abitazione, facendola cedere. Le due donne, che erano a letto, sono state colte all’improvviso da una valanga di ghiaccio e fango, che ha ucciso il loro cane.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Cantù e il personale del 118 Areu, che hanno soccorso madre e figlia: entrambe sono state trasferite all’ospedale Sant’Anna di Como, dove sono tuttora ricoverate in prognosi riservata per un grave stato di ipotermia. Le condizioni sono gravi, ma attualmente le due donne non sembrerebbero in pericolo di vita.