Non ha esitato a tuffarsi in acqua quando ha visto che la figlia 17enne della sua compagna era in difficoltà. Ma, mentre stava tornando verso il pedalò dopo averle prestato aiuto portandole un salvagente, è stato risucchiato dalla corrente e non è più riemerso. È quanto successo nella giornata di domenica 2 luglio a Ranzanico, sul lago di Endine, nella bergamasca, ad un uomo di 32 anni, Orlando Gonzalez Puma, in gita con la famiglia e alcuni amici. Subito il gruppo che era con lui ha lanciato l’allarme e sono iniziate le ricerche ma al momento il 32enne risulta ancora disperso. Si tratta del secondo incidente tra i bagnanti del lago nel giro di pochi giorni: solo il 22 giugno scorso, infatti, un ragazzo di 17 anni aveva subito la stessa sorte vicino alla località di Spinone al Lago.

“Ero a pescare a poche centinaia di metri e ho visto le ricerche dei vigili del fuoco – dice Gianbattista Valli, residente a Monasterolo Castello – è un periodo che è pieno di alghe, è molto pericoloso, dieci giorni fa è morto un altro ragazzo di 17 anni a Spinone al Lago”.