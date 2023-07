Roman Kostomarov, campione olimpico a Torino nel pattinaggio di figura, ha recentemente subito l’amputazione degli arti per le conseguenze di una grave polmonite. I video in cui si mostra nel percorso di riabilitazione sono un esempio di riscatto e pensiero positivo. Nel video si mostra interamente mentre si allena con le nuove protesi, dando il massimo per poter tornare all’attività sportiva. “Ogni giorno – ha detto – provo a fare qualcosa di nuovo. Ma ho già voglia di correre e saltare”