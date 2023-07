L’ex pattinatore russo Roman Kostomarov, dopo il dramma vissuto all’inizio del 2023 e la conseguente amputazione degli arti, sta progressivamente tornando ad allenarsi tramite delle intense sedute di fisioterapia. L’uomo, 46enne, era stato ricoverato a gennaio a causa di una polmonite bilaterale le cui complicazioni, successivamente, lo avevano portato al coma, causato una necrosi e costretto ad alcuni interventi chirurgici di amputazione degli arti su decisione dei medici.

Kostomarov ha pubblicato sui suoi canali social alcuni video che lo ritraggono svolgere una sessione di allenamento su una cyclette, dimostrando così che per la leggenda del pattinaggio sul ghiaccio in grado di aggiudicarsi Europei, Mondiali e l’oro olimpico a Torino, sia iniziata una nuova vita, nella quale le protesi non sembrano costituire per lui un limite. Per un certo momento la vita di Kostomarov è stata a serio rischio, ma l’atleta è riuscito a riprendersi superando anche lo shock di risvegliarsi dal coma con delle amputazioni al proprio corpo.

Nella didascalia delle immagini pubblicate, Kostomarov esprime tutta la sua grinta e determinazione a proiettarsi verso un costante miglioramento delle sue condizioni scrivendo: “Ogni giorno provo a fare qualcosa di nuovo. Ma ho già voglia di correre e saltare”.