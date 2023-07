“La polemica della Ministra Roccella sull’uso dei nomi di persona per i cani, così come le parole ignobili di Sgarbi in un’Istituzione pubblica, sono la dimostrazione di quanto si sia impoverito il dibattito politico del nostro Paese. E intanto nessuno che dal Governo ci dica come intende risollevare il SSN o ridare dignità ai milioni di lavoratori poveri. La verità? Sono un mucchio di dilettanti allo sbaraglio”. Così Carlo Calenda parlando a un evento pubblico in Campania.