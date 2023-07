“Ho dato mandato ai miei legali per valutare se ci sono le condizioni di una citazione per danni contro Vittorio Sgarbi. Non è possibile che io possa essere definito ‘lo stupratore d’Italia’ per il mio sostegno agli impianti eolici. E non solo: in risposta alla mia nota di ieri, ha detto che io avrei interessi convergenti con la mafia di Matteo Messina Denaro. Insomma, mi sembra un po’ tanto”. Così il deputato e co-portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli, spiega ai microfoni di Radio Radicale la sua decisione di citare in giudizio Vittorio Sgarbi a seguito di alcune sue dichiarazioni offensive dopo il caso Maxxi.

Ieri stesso però il sottosegretario alla Cultura ha a sua volta annunciato che citerà in giudizio Bonelli. “Mi viene da ridere – commenta il parlamentare – C’è una sindrome che viene studiata in medicina e che si chiama coprolalia. Io rifletterei su questo”.

Bonelli aggiunge: “Trovo inaccettabile non solo quello che è successo al Maxxi e l’autodifesa di successiva di Sgarbi, ma anche chi gli ha dato il ruolo di sottosegretario. Questo è veramente incredibile. Ricordo che una volta Sgarbi ha definito le pale eoliche “peggiori dello stupro dei bambini”. È interessante poi la reazione del governo Meloni a riguardo. Noto che non riesce a difendere le istituzioni ma difende faziosamente i suoi, come se si trattasse di una partita di calcio. Una volta – continua – è Donzelli con Delmastro, che vengono difesi dal governo nonostante abbiano fatto una sciocchezza. Poi è la volta della Santanchè, che è capace di accumulare debiti con lo Stato e continua a fare la ministra della Repubblica. Ora è il turno di Sgarbi, che offende dalla mattina alla sera e usa il turpiloquio come strumento di comunicazione. E continua a fare il sottosegretario”.

Il deputato invoca le dimissioni del critico d’arte e dell’esponente di Fratelli d’Italia: “Sgarbi non può continuare a fare il sottosegretario, così come la Santanchè non può fare la ministra del Turismo. La domanda che faccio alla Meloni è: ma dove l’hai trovata questa gente?“.