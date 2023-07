Gli atleti lanciati verso il traguardo si sono trovati davanti un gruppo di attivisti per il clima che ha invaso la pista lungo il rettilineo finale, tendendo uno striscione. È successo a Stoccolma durante la gara dei 400 metri ostacoli della Diamond League. Il norvegese Karsten Warholm, che si trovava sulla corsia più esterna, ha potuto tagliare il traguardo indisturbato in prima posizione. A fare le spese della manifestazione per il clima sono stati invece Alessandro Sibilio e l’estone Rasmus Magi, che hanno dovuto attraversa lo striscione e hanno inevitabilmente rallentato.

In particolare l’italiano è stato penalizzato: era in rimonta e sembrava lanciato verso il secondo posto, invece alla fine ha chiuso in quarta posizione. Nessuno degli atleti coinvolti si è infortunato, mentre gli attivisti sono stati portati fuori dallo stadio di Stoccolma subito dopo la fine della gara.