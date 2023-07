È ufficiale, Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Newcastle. Sia il Milan che il club inglese hanno ufficializzato l’operazione di mercato sui loro canali social, ringraziando il giocatore. L’operazione è stata conclusa per un valore di 70 milioni di euro più bonus ed è stata la più onerosa di sempre per un giocatore italiano. Tonali ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 e guadagnerà 8 milioni di euro netti all’anno che potrebbero salire a 10 in caso di raggiungimento di bonus e risultati.

Su Instagram il centrocampista ha pubblicato un lungo post con video di ringraziamento per il Milan, società nella quale è cresciuto e si è affermato calcisticamente, nel quale ripercorre gli anni condivisi con la società rossonera fino alla vittoria del campionato nella stagione 2021/22, qualcosa che non “dimenticherò mai” insieme a “tutti i momenti meravigliosi condivisi insieme e l’amore per il nostro Milan”.

Poi il saluto finale per tutti i tifosi: “Un caloroso abbraccio, con la speranza che non sia un addio, ma un arrivederci“, lasciando ai tifosi la speranza di un ritorno in futuro.