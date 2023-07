Se alle opposizioni e alla loro proposta comune di salario minimo ha risposto (picche) la ministra del Lavoro Marina Calderone, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene indirettamente sul tema tornando alle statistiche di due giorni fa dell’Istat. Su facebook la premier sottolinea: “I dati Istat continuano a certificare la costante crescita dell’occupazione, con il tasso di disoccupazione ai minimi dal 2009. Incoraggianti notizie che ci spronano a fare sempre meglio, per un’Italia che torna a crescere, a lavorare, a creare ricchezza e a puntare in alto”. Poche righe accompagnate da una foto in cui si dà conto di un titolo dell’Ansa. Il dato del tasso di disoccupazione (cioè persone che cercano un lavoro ma non lo trovano) è del 7,6, con una lieve flessione dello 0,1 mese su mese (cioè a maggio rispetto ad aprile), su livelli pre-Covid. C’è un “però” non irrilevante: nella fascia d’età 15-24 anni, cioè tra i giovani, il tasso di disoccupazione è impennato perché in un mese è aumentato dello 0,9 per cento, attestandosi al 21,7 per cento, cioè oltre 1 su 5.

La presidente del Consiglio in questi giorni è in Puglia, a Borgo Egnazia, una masseria-resort che si trova vicino a Fasano, in provincia di Brindisi, per quella che Palazzo Chigi ha definito una prima ricognizione dei luoghi del G7 sotto presidenza italiana che si terrà nel giugno del 2024. Qualche giorno, insomma, tra lavoro e relax. La riunione del G7 è un evento gigantesco sia per i numeri che per l’effetto mediatico che svilupperà. La probabile presenza contemporanea di 20 leader provenienti da ogni parte del mondo comporterà in ogni caso una copertura informativa planetaria ed inevitabilmente anche un ritorno d’immagine per la Puglia. Per questo l’organizzazione va studiata con cura e impostata con larghissimo anticipo.

Ispirato “nelle forme, nei materiali e nei colori” a un tipico paese pugliese, Borgo Egnazia è una delle mete predilette di vip, stelle del cinema e della musica: qui hanno trascorso le loro vacanze, tra gli altri, l’influencer Chiara Ferragni e la popstar Madonna. I suoi enormi spazi, oltre alla grandissima disponibilità di camere – il borgo conta oltre 90 camere o suite dislocate nelle diverse casette tipiche in pietra, per lo più strutturate su due piani – fanno di questo posto una delle strutture ideali per il soggiorno dei leader del G7 e delle loro famiglie. Anche dal punto di vista logistico Borgo Egnazia sembrerebbe soddisfare le richieste di Palazzo Chigi: affacciato sul Mare Adriatico, il resort dista 2 km dal porto di Savelletri, 45 km dall’aeroporto di Brindisi e 60 km da quello di Bari.

Anche se la lussuosa struttura di Borgo Egnazia potrebbe essere coinvolta nell’evento che ospiterà i “Grandi” del mondo, la scelta sulla città che ospiterà i lavori non è stata ancora fatta: l’unica certezza è che sarà in Puglia. In ogni caso la riunione coinvolgerà diverse strutture della zona anche solo per fornire ospitalità alle delegazione, agli staff e alle migliaia di giornalisti che copriranno l’evento. “Abbiamo scelto la Puglia come sede del G7 – aveva spiegato Meloni da Hiroshima, sede dell’ultimo vertice – perché storicamente ha svolto la funzione di ponte: anche Francesco l’ha scelta per un evento senza precedenti, terra simbolo di dialogo tra oriente e occidente”.