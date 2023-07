La protesta francese esce dai confini della nazione e contagia la città di Losanna. Nella notte alcuni manifestanti si sono dati appuntamento in centro, dando vita a scontri con le forze dell’ordine accorse in assetto antisommossa. Lanci di pietre e scontri per le vie del centro cittadino hanno portato a sette arresti. Sei delle persone fermate sono risutati essere minorenni.