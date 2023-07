Un pranzo alla Casa Bianca. Poi dei video per lanciare la raccolta fondi per la rielezione nel 2024. Barack Obama è sceso in campo in aiuto di Joe Biden tendendo una mano al suo ex numero due e sostenendo quindi nella campagna per le elezioni del 2024.

L’obiettivo di Biden è quello di rilanciare la sua immagine e, soprattutto, conquistare i giovani elettori. Il presidente paga infatti lo scotto delle sue continue gaffe oltre che dei suoi 80 anni che non lo rendono certo “appetibile” agli occhi delle nuove generazioni. Al contrario Obama riesce a parlare il linguaggio dei giovani restando un volto d’ispirazione per i giovani democratici. La maggiore visibilità dell’ex presidente e il suo maggiore impegno puntano anche a raggiungere un pubblico meno tradizionale che, seppur allineato con i valori democratici, non mostra un interesse per il partito dal quale non si sente rappresentato.

Insomma l’aiuto dell’ex presidente potrebbe servire a “svecchiare” la campagna di Biden. E non è un caso forse che il suo impegno sia partito proprio da alcuni video con un’impostazione molto social. Un esempio? La scelta di terminare una clip pubblicata su Youtube con un plot twist che sembra aver fatto colpo sugli utenti: a riprende Obama nel suo appello a donare è proprio Joe Biden.