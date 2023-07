La presenza di Emanuel Macron al concerto di Elton John dopo la morte del giovane Nahel ha scatenato un’ondata di polemiche. Le immagini del presidente francese al concerto sono rimbalzate sui social e i media internazionali stigmatizzano il suo comportamento. Il concerto ha avuto luogo la sera stessa dell’omicidio del giovane per mano di un agente di polizia e il presidente aveva commentato il fatto come “ingiustificabile e inspiegabile”, non erano ancora scoppiati gli scontri.

Il presidente e la moglie Brigitte sono andati al concerto per l’addio alle scene di Elton John proprio mentre nelle periferie stava per esplodere la bomba sociale che sta infiammando il paese da cinque giorni. Le immagini di Macron al concerto hanno poi fatto il giro del mondo, anche sulla scorta delle polemiche alimentate dal Front national.