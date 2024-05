“Non permetteremo a nessuno di minacciarci“. Dalla Piazza Rossa a Mosca in occasione della parata militare per il Giorno della Vittoria il presidente Vladimir Putin lancia il suo monito ribadendo che le “forze strategiche” russe “sono sempre pronte al combattimento“. Rilanciando la minaccia nucleare Putin però sottolinea che la Russia farà “tutti gli sforzi possibili per prevenire uno scontro globale”. Riferendosi agli Usa e alla Nato, il leader russo ha affermato anche che il suo Paese respinge “le pretese di eccezionalità di qualsiasi Stato o alleanza”. “Sappiamo – ha aggiunto, citato dall’agenzia Interfax – a cosa conducono tali ambizioni irragionevoli”.

Il presidente russo è arrivato alla Piazza Rossa di Mosca insieme ai leader di Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Cuba, Laos e Repubblica di Guinea-Bissau. Il 9 maggio la Russa celebra la vittoria sui nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Alla parata hanno preso parte circa 9.000 soldati. Per Putin l’Occidente vorrebbe cancellare il ricordo della lotta dei russi contro il nazismo, “ma noi non dimenticheremo mai, mai“. Ha comunque fatto presente che “la Russia sta attraversando un periodo difficile, di svolta e il destino della patria e il suo futuro dipendono da ciascuno di noi”.

Putin ha elogiato il coraggio delle truppe che combattono in Ucraina chiamandoli “eroi”. Per la prima volta dall’inizio del conflitto anche circa mille soldati che hanno combattuto sul fronte ucraino hanno preso parte alla parata. “Ci inchiniamo alla vostra fermezza, abnegazione, dedizione. Tutta la Russia è con voi. Crede in voi. Anche i nostri veterani si preoccupano per voi”, ha dichiarato Putin. “Celebriamo il giorno della vittoria nel contesto di un’operazione militare speciale. Tutti i suoi partecipanti, quelli in prima linea, sulla linea di contatto in combattimento, sono i nostri eroi”, ha affermato inoltre il presidente russo.