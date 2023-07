Le opposizioni sono unite sul salario minimo a nove euro ma senza Matteo Renzi. Lo hanno annunciato, appena arrivata la notizia in studio, i conduttori di Tagadà, a La7, con Pier Luigi Bersani in collegamento da casa. “Che cosa ne penso? Di Renzi non me ne può fregare di meno, qui abbiamo un problema serio. Bisogna farsi capire dalla società – ha detto l’ex segretario del Partito democratico – la sinistra deve farsi capire dalle persone, poi al Parlamento ci si arriva. Non saranno quattro manovrette in Parlamento a darci il segnale del futuro”.

Video La7