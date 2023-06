L’ok del governo all’ordine del giorno del Partito democratico che cita il caso della società Visibilia “non va interpretato, secondo me, politicamente sul tema di Daniela Santanchè, che sarà in Aula mercoledì e quello è il giorno in cui chiarirà la sua posizione”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivando all’Europa Building di Bruxelles per i lavori del Consiglio europeo.