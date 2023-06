“Il centrodestra diviso sul Mes è un segnale che la realtà presenta sempre i conti rispetto alla propaganda. Questa è la verità con la quale gli italiani si devono confrontare perché c’è un governo che in campagna elettorale ha delle cose ed invece oggi di fronte a degli impegni con l’Europa fa passi indietro. Forza Italia chiede di modificarlo? Io credo che si debba andare avanti sulla base degli accordi assunti in sede internazionale”. Così il deputato dem, Lorenzo Guerini, entrando a Montecitorio. “Assenza Schlein di ieri? La segretaria è stata in aula quando c’è stato il governo più volte. È una polemica sul nulla”, ha concluso.