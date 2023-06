“È un governo entrato ormai nel nono mese, ha ampiamente superato la fase del noviziato. Oggi bisogna dire a Meloni che la favola dell’underdog non funziona più”. Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, durante il dibattito alla Camera dopo le dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles nelle giornate del 29 e 30 giugno. “Gli italiani pretendono risultati e non si accontentano più della favola di chi si è auto-rappresentato come la novità della politica nonostante già da 25 anni fa si ritrovava a ricoprire la prima carica elettiva politica”. Sottolineando che gli italiani non riescono più a reggere “il caro vita”, Conte ha continuato: “Non possono permettersi di essere condiscendenti con un governo che continua a ostentare indifferenza rispetto alle difficoltà delle famiglie”.