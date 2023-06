Prima il diverbio, poi le mani addosso. Il neo sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, si è reso nuovamente protagonista di un episodio controverso. Il primo cittadino – che a breve cederà la Ternana – è stato ripreso in un video, diffuso da Antonello Caporale de il Fatto Quotidiano, fuori da Palazzo Spada, in cui arriva – quasi – alle mani con un giornalista. I due alla fine vengono separati. Bandecchi, contattato da Umbria24, ha dichiarato che “è un coglione, mi ha messo le mani addosso. Dice di essere un giornalista ma per me non vale niente manco come persona. Se lo rivedo gli spacco la testa“. Il professionista in questione è il responsabile della comunicazione della Giunta (guidata proprio da Bandecchi). Sulla vicenda è intervenuto anche l’Ordine dei giornalisti dell’Umbria, che ha condannato quanto accaduto e ha espresso solidarietà a Gianluca Diamanti, cancellando al contempo un incontro – già programmato – proprio con Bandecchi. Il sindaco, lo scorso febbraio, al termine di una partita della sua squadra, aveva sputato contro i tifosi che lo contestavano.